Benfica em Kharkiv para dar a volta à crise

A equipa do Benfica defronta o Shakhtar, quinta-feira, a partir das 17h55, em jogo dos dezasseis avos de final da Liga Europa. O jornalista da Antena 1, Paulo Sérgio, dá conta do estado de espírito da formação encarnada e dos seus adeptos a pouco mais de 24 horas do encontro.