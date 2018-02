Benfica espera um Boavista "exigente", Jonas em dúvida

Lusa 16 Fev, 2018, 20:29 / atualizado em 16 Fev, 2018, 21:21 | Benfica

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os `axadrezados`, deixou elogios ao trabalho desenvolvido por Jorge Simão, reconhecendo, por isso, dificuldades acrescidas.

"Vai ser um jogo exigente, vamos defrontar o sexto classificado e que está a fazer uma boa campanha. O trabalho de Jorge Simão está a ter frutos, não tanto com a regularidade que queria. É uma equipa que sabe defender bem e sair para o contra-ataque. Estamos a atravessar um bom momento, vamos jogar em casa, perante os nossos adeptos e isso tem importância no acréscimo do rendimento", afirmou.

Sem querer entrar em especulação, Rui Vitória não dá como adquirida a utilização de Jonas, melhor marcador da I Liga, com 25 golos, jogador que tem trabalhado condicionado devido a um traumatismo no joelho esquerdo, contraído no encontro com o Portimonense (vitória, por 3-1).

"Está convocado, não teve uma semana normal, fruto do que aconteceu, e amanhã [sábado] vamos ver se vai jogar", disse.

No que toca à participação das equipas portuguesas nas competições europeias, Rui Vitória reconhece que a limitação financeira é um constrangimento na obtenção do sucesso, mas salienta que este não é o único motivo.

"As equipas com mais poderio são as que chegam às finais. Internamente não podemos pensar que estamos na aldeia do Asterix. No Benfica preocupamo-nos com o que se passa no estrangeiro. A intensidade, a qualidade dos jogos e o ritmo competitivo tem de subir. Somos a Liga, em termos europeus, que menos minutos de jogo tem em cada partida, por causa das faltas e interrupções. É necessário ter astúcia, apostar na formação e reestruturarmo-nos melhor", rematou.

Jonas convocado à condição pelo Benfica para receção ao Boavista





O avançado brasileiro e melhor marcador da I Liga portuguesa, Jonas, é a grande nota de destaca na lista dos 19 futebolistas convocados pelo treinador do Benfica, Rui Vitória, para a receção ao Boavista, no sábado.



O autor de 25 golos na I Liga sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no triunfo, por 3-1, diante do Portimonense, na ronda anterior, e ao longo desta semana trabalhou de forma condicionada, motivo pelo qual só este sábado de manhã serão dissipadas todas as dúvidas.



Para este encontro da 23.ª jornada da I Liga, destaque também para a ausência de Douglas e para a permanência de Eliseu no lote dos 'eleitos'



O Benfica, segundo classificado, em igualdade com o Sporting, com 53 pontos, recebe este sábado, às 18:15, o Boavista, sexto com 30, em jogo da 23.ª jornada da I Liga.



Lista dos 19 futebolistas convocados:



Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.



Defesas: Grimaldo, Luisão, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.



Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa, Diogo Gonçalves e João Carvalho.



Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.