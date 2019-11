Benfica faz reviravolta nos Açores

A equipa açoriana adiantou-se aos 17 minutos, através de Carlos Júnior, mas os campeões nacionais viraram o resultado na segunda metade, através de tentos de Carlos Vinícius, aos 54, e de Pizzi, aos 78, que assim se mantém como o melhor marcador da prova, agora com oito golos.

A vitória permite ao Benfica atingir os 30 pontos e alargar para cinco a sua vantagem na liderança do campeonato, mas agora com mais um jogo do que o FC Porto, segundo e que atua no domingo em casa do Boavista, enquanto o Santa Clara é 10.º com 13.

Declarações dos treinadores no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada:





Bruno Lage (treinador do Benfica): "Acho que é uma vitoria justa, com duas partes distintas. Primeira parte pela qualidade do nosso adversário, já tinha dito na antevisão que ia ser um jogo muito difícil. Nós já tinhamos sentido algumas dificuldades no jogo do título.



O Santa Clara é uma equipa que joga bem e gosta de ter a bola e criou-nos dificuldades, também por culpa própria. Faltou-nos procurar espaços mais verticais e foi essencialmente isso que procurámos na segunda parte, com a entrada do Vinicius e uma intenção de procurar a bola mais à frente, principalmente nas costas da defesa adversária.



Depois, a segunda alteração, depois do empate, foi procurar o jogo interior do Pizzi e Chiquinho, ter um homem mais fresco a pensar o jogo para procurar bolas mais à frente. Pizzi na esquerda, Chico na direita e os dois avançados: uns a procurar jogo dentro e os avançados a procurar jogo fora e tínhamos de ter maior critério nos médios para a bola poder entrar.



(A substituição ao intervalo) Foi à procura de mudar em termos táticos e claro, em termos emocionais, acho que conseguimos fazer as duas coisas. Sentimos, não é uma questão de atitude, é atitude e procurar as opções mais verticais que nós pretendíamos.



Não posso perder a oportunidade de agradecer o apoio fantástico mais uma vez dos adeptos, que, apesar de a primeira parte não ter sido tão boa, não deixaram de puxar por nós."







João Henriques (treinador do Santa Clara): "Arbitragem, acho que tivemos aqui dos melhores árbitros, é unânime, nacionais e internacionais e de renome, não é qualquer questão sobre isso. Quem sou eu para falar de arbitragem. Penso é que quem está sentado do outro lado, num lance de golo, quando há dúvidas, tem de se ver, e ver, bem visto. Porque, também estive sentadinho a ver e, na minha opinião, é falta e aí é que dita tudo o resto que está para a frente.



O Benfica hoje leva daqui três pontos injustos. Obviamente temos muito respeito pelo Benfica, mas o Santa clara fez uma primeira parte exemplar, o resultado ao intervalo é linsojeiro para o Benfica. Temos o lance do golo e temos mais uma grande situação do Zé Manuel, que podia ter aumentado. Temos o livre que é uma grande defesa do guarda-redes do Benfica. Três grandes situações na primeira e vai 1-0 para intervalo.



Na segunda parte, voltámos a entrar melhor que o Benfica, porque tivemos duas, três ocasiões, onde podíamos ter dilatado o marcador. Depois existe este lance que vem equilibrar uma partida, onde o Benfica, naturalmente com a sua responsabilidade, com os homens que tem dentro de campo, veio empurrar o Santa Clara um bocadinho mais para trás



O Benfica hoje, não é demérito do Benfica só. Já sei que amanhã os media vão dizer sobretudo que houve um Benfica fraco. Não, houve mérito do Santa Clara. Houve muito mérito naquilo que fizemos para condicionar o jogo interior do Benfica, o jogo exterior e impedir que o Benfica chegasse às costas, à profundidade.



O Santa Clara tem uma estrutura pequena, mas muito competente. Esta estrutura por ser competente faz com que haja alguma continuidade, independentemente de ser o João Henriques ou outro, o Santa Clara vai continuar o seu desenvolvimento, porque estão no caminho certo e a SAD sabe o que está a fazer."