Benfica inscreve Weigl, Dyego Sousa e Morato na Liga Europa

O médio alemão Weigl, que chegou ao clube proveniente do Borussia Dortmund, e o avançado internacional português Dyego Sousa, que jogava nos chineses do Shenzen, reforçaram a equipa orientada por Bruno Lage e foram inscritos na Liga Europa.



Na lista consta também o defesa central brasileiro Morato, de 18 anos, que chegou ao clube no início da época e tem jogado na equipa B e nos sub-23 do Benfica.



Já Conti (Atlas), Fejsa (Alavés), Caio Lucas (Al Sharjah), Gedson Fernandes (Tottenham) e Raul de Tomas (Espanyol) deixaram o clube na reabertura de mercado e ficam fora das escolhas.



O Benfica defronta os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, nos 16 avos de final da Liga Europa.



O primeiro jogo está agendado para 20 de fevereiro, na Ucrânia, enquanto a segunda mão vai decorrer em 27 do mesmo mês, no estádio da Luz, em Lisboa.