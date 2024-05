Benfica junta-se ao FC Porto na final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol

Na segunda meia-final do dia, os ‘encarnados’ dominaram toda a primeira parte, tendo ido para o intervalo com uma vantagem de 14 pontos (46-32), mas sofreram na segunda perante um rival aguerrido que cedeu só nos instantes finais.



O encontro começou sem pontos no minuto inicial e foi Terrell Carter quem abriu marcador com dois lances livre concretizados e o poste encarnado só iria marcar mais dois pontos e passou pelo jogo de um modo discreto.



Diogo Ventura empatou também da linha de lance livre e o Benfica conseguiu depois um ligeiro ascendente, que o Sporting anulou depressa, empatando outra vez a partida.



A partir daí, porém, os campeões nacionais tomaram conta do jogo em definitivo, sobretudo porque cometeram menos erros, e fecharam o primeiro período na frente (20-12).



O Sporting reforçou a pressão defensiva no período seguinte, mas sem grandes resultados, pois o Benfica foi somando pontos atrás de pontos, ao passo que os ‘leões’ falharam diversos lançamentos.



O intervalo chegou com o Benfica a ganhar por 46-32, mas o Sporting voltou para segunda parte com a pontaria afinada e conseguiu um parcial de 7-0, encurtando, assim, para metade o atrasado para o adversário.



Os ‘leões’, com Carlos Cardoso e André Cruz a dar o exemplo pela sua atitude combativa, não mais permitiram que o Benfica fugisse no marcador como na primeira parte, mas ainda assim foram para o quarto final a perder por 61-51.



O Sporting correu atrás do resultado no quatro período, impondo um ritmo elevado nas suas ações defensivas e ofensivas, Carlos Cardoso continuou a ser uma ameaça e os ‘encarnados’ tremeram, parecendo acusar já alguma fadiga.



Carlos Cardoso converteu três lances livres e o Sporting ficou a um ponto do Benfica (67-66), o que deixou em aberto o desfecho deste jogo intenso e muito disputado.



Um triplo de Broussard a pouco menos de quatro minutos do fim deu novo fôlego a um Benfica que parecia em queda irreversível, já que o Sporting não conseguiu responder à altura, cometeu alguns erros e acabou por ver o rival levar a melhor por 73-66 e apurar-se para a final da prova.