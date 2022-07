Benfica levou 38 futebolistas para o estágio em Inglaterra

De acordo com a informação publicada no sítio oficial do clube da I Liga portuguesa na Internet, a comitiva encarnada integra cinco guarda-redes, 11 defesas, 16 médios e seis avançados.Schmidt decidiu levar para Inglaterra a totalidade dos jogadores disponíveis, entre os quais o mais recente reforço, o defesa central brasileiro João Victor, proveniente do Corinthians, cuja contratação por cinco temporadas foi anunciada na quinta-feira.Sete futebolistas internacionais - Gonçalo Ramos, Otamendi, Yaremchuk, Vertonghen, Taarabt, Vlachodimos e Seferovic -, que também só retomaram o trabalho na quinta-feira, por terem terminado mais tarde a competição na época anterior, também integram a comitiva.O Benfica iniciou a preparação para a temporada 2022/23 em 25 de junho, com os habituais exames médicos e testes físicos, e, já no último domingo o novo treinador promoveu um treino aberto, que contou com mais de 20 mil adeptos no Estádio da Luz.Ausente da comitiva que parte para Inglaterra está o defesa central Lucas Veríssimo, ainda a recuperar da lesão sofrida em 2021 e que o fez perder quase toda a época anterior.A pré-temporada das "águias" prossegue com o estágio entre esta sexta-feira e 14 de julho, no St. George’s Park, em Burton, em Inglaterra, onde os encarnados disputam já no sábado um particular com o Reading.Entre 15 e 17 de julho, a equipa irá disputar o Troféu do Algarve, frente aos franceses do Nice e aos ingleses do Fulham, respetivamente, numa preparação que prevê também um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup, diante do Newcastle, em 26 de julho.A época do Benfica iniciou-se mais cedo, com a necessidade da equipa em preparar a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (02/03 e 9 de agosto), com a I Liga a arrancar no fim de semana de 6/7 de agosto.Samuel Soares, Leo Kokubo, André Gomes, Helton e Vlachodimos.Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Ristic, Otamendi, André Almeida, João Victor, António Silva, Tomás Araújo e Morato.Neres, Gabriel, Meïte, Diogo Gonçalves, Chiquinho, João Mário, Pizzi, Rafa, Weigl, Gil Dias, Tiago Gouveia, Taarabt, Paulo Bernardo, Florentino, Martim Neto e Diego Moreira.Yaremchuk, Seferovic, Rodrigo Pinho, Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.