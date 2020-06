Benfica. Luís Filipe Vieira ameaça expulsar atacantes do autocarro caso sejam sócios do clube

Luís Filipe Vieira apela às autoridades que identifiquem os autores do ataque ao autocarro do Benfica e promete expulsá-los do clube, se forem sócios. O presidente dos encarnados pronunciou-se, ainda, sobre os negócios do Benfica com o Desportivo das Aves, para garantir que não há nenhuma ilegalidade.