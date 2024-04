Benfica nunca deixou uma equipa francesa vencer na Luz

Nas 17 receções a gauleses, os encarnados somam 12 vitórias e cinco empates, com 27 golos marcados e 12 sofridos, sendo que o conjunto do sul de França já conheceu os dois resultados nas anteriores visitas ao Estádio da Luz.Em 1989/90, perdeu por 1-0, no célebre jogo decidido pela "mão" de Vata, aos 83 minutos, que colocou o Benfica na final da Taça dos Campeões, e, já no novo estádio, em 2009/10, empatou a um golo, na primeira mão dos "oitavos" da Liga Europa.Além do Marselha, as outras equipas francesas que lograram não perder nas deslocações ao reduto das "águias" foram Nantes (0-0, em 1978/79), Bordéus (1-1, em 1987/88), Bastia (0-0, em 1997/98) e Paris Saint-Germain (1-1, em 2022/23).Nos últimos 14 anos, só os parisienses "pontuaram" na Luz, num jogo em que o argentino Lionel Messi, que nunca tinha marcado ao Benfica, inaugurou o marcador, com um "golaço", aos 22 minutos, e Danilo selou o 1-1 final, aos 41, na própria baliza.O triunfo de 1989/90 sobre o Marselha é, sem dúvida, o mais emblemático, pelo que estava em jogo, o "passaporte" para a final da principal competição europeia de clubes.Entre os restantes 11 triunfos, o segundo do "ranking" será o 3-1 ao Paris Saint-Germain em 2006/07, em embate dos oitavos de final da Taça UEFA.Depois de um desaire fora por 2-1, o "onze" de Fernando Santos deu rapidamente a volta à eliminatória na Luz, com um golo de Simão - que já havia marcado em Paris -, aos 12 minutos, e outro de Petit, aos 27, mas, aos 32, Pauleta empatou a eliminatória.O 2-1 manteve-se quase até final, mas, com o prolongamento "à vista", o Benfica beneficiou de uma grande penalidade, aos 89 minutos, e Simão Sabrosa não desperdiçou, colocando os encarnados nos "quartos".O triunfo face ao PSG foi o terceiro e último por mais de um golo, depois do 2-0 ao Saint-Étienne, na primeira deslocação de sempre de uma equipa gaulesa à Luz, em 1967/68, e do 3-1 ao Montpellier, em 1988/89.José Augusto e Eusébio, de grande penalidade, selaram o triunfo sobre "les verts", na primeira mão da segunda eliminatória da Taça dos Campeões.Em França, o Benfica seguiria em frente, ao perder por 1-0.



Face ao Montpellier, que o Benfica já batera fora por 3-0, com tentos de Hernâni, Abel Campos e Valdo, na primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA, marcaram, no 3-1 da Luz, na segunda mão, Chalana, Ademir e Mozer.



O embate entre o Benfica e o Marselha, que será o 18.º jogo em casa dos encarnados frente a equipas francesas, está marcado para quinta-feira, pela 20h00, e conta para a primeira mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa.