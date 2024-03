Andreia Faria adiantou as ‘encarnadas’, aos 43 minutos, mas, na segunda parte, as gaulesas, recordistas de vitórias na competição, com oito troféus, deram a volta, com golos de Delphine Cascarino, aos 63, e da alemã Sara Däbritz, aos 79.



O encontro da segunda mão está marcado para 27 de março, no Estádio do Lyon, em França, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), com o vencedor da eliminatória a marcar encontro nas ‘meias’ com Paris Saint-Germain ou Häcken.