Benfica perde na "champions" de basquetebol

Depois do triunfo na Luz sobre este rival, por expressivo 94-72, no seu único êxito na prova, as "águias" estiveram perto de ganhar novamente, contudo, estiveram mal na finalização e, a 24 segundos do fim, até desperdiçaram uma posse de bola, deixando passar o tempo para o fazer em lançamento lateral.



Broussard e Laurynas foram os melhores marcadores, ambos com 20 pontos.



No outro desafio do grupo, os turcos do Galatasaray, com um êxito na prova, recebem na quinta-feira os israelitas do Hapoel Jerusalém, que já ganhou dois encontros.



O primeiro classificado de cada grupo avança diretamente para os oitavos de final, enquanto os segundo e terceiro disputam o "play-in".