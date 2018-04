Benfica quer triunfo no Bonfim sem pensar nos rivais

Lusa Comentários 06 Abr, 2018, 20:22 | Benfica

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 29.ª da I Liga, Rui Vitória garante que o que se passa na casa dos outros não lhe interessa, mas não excluiu FC Porto, Sporting e Sporting de Braga da corrida pelo título nacional.



"Todas as equipas têm matematicamente com a possibilidade de chegar ao nosso lugar o podem ocupar. É isso que penso. Nunca sabemos qual o jogo mais importante do campeonato. A vida dá tanta volta. Fomos ganhando jogos e pontos aos adversários. O quinto lugar está muito longe de nós, mas quem está dentro deste horizonte pontual pode ser campeão", disse.



Para já, o único pensamento do Benfica passa pelo triunfo diante dos comandados de José Couceiro. Uma equipa, para Rui Vitória, que está perto de conseguir o seu objetivo principal, motivo pelo qual considera ter um jogo de acrescida responsabilidade pela frente.



"Vamos encontrar uma equipa de qualidade, com um bom treinador e bons jogadores. Estou convencido que com mais dois ou três pontos poderá garantir a manutenção. É isso que me foca. É um jogo difícil, num campo difícil. Os jogos hoje em dia não são, por natureza, jogos fáceis. Os pontos são difíceis de conquistar. Vamos a Setúbal com o objetivo de ganhar", afirmou.



Questionado sobre o que mais motiva a equipa neste momento, se os 15 pontos conquistados dos rivais e que permitiram a ascensão à liderança da I Liga, se os 18 que faltam para o final do campeonato, Rui Vitória assegurou que o que guia a equipa são os próximos três pontos.



"Foco-me no nosso bom trabalho e naquilo que temos feito até agora. Há um jogo para ser disputado e que queremos ganhar", rematou.



O Benfica, líder do campeonato, com 71 pontos, defronta este sábado no Estádio do Bonfim, às 20:30 horas, o Vitória de Setúbal, 13.º, com 28, em jogo da 29.ª jornada da I Liga.