Benfica recorre de castigo de um jogo de interdição no Estádio da Luz

O Benfica vai recorrer da interdição por um jogo do Estádio da Luz, por apoio a claques não legalizadas, imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), disse esta terça-feira à Lusa fonte oficial do clube.