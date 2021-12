Benfica ruma aos oitavos e atira FC Barcelona para a Liga Europa

A formação encarnada, que se junta nos oitavos ao Sporting, entrou para a derradeira jornada do Grupo E na terceira posição, a dois pontos do FC Barcelona, segundo, e a 10 do líder Bayern Munique, mas passou os catalães com o triunfo frente ao Dínamo Kiev, na Luz.



O primeiro dos três golos do Bayern Munique na receção ao FC Barcelona, marcado por Thomas Muller, aos 34 minutos, foi festejado na Luz como se de um golo do Benfica se tratasse, já que colocava a passagem os oitavos de final mais perto.



O Bayern Munique terminou o Grupo E na primeira posição, com 18 pontos, contando por vitórias todos os jogos realizados, seguido do Benfica, segundo, com oito, FC Barcelona, terceiro, com sete - remetido para os play-offs de acesso aos oitavos da Liga Europa - e Dínamo Kiev, quarto, com um, e afastado da UEFA.



As contas estão ainda em aberto no Grupo F, após o adiamento do jogo entre a Atalanta e o Villarreal, devido a um nevão em Bergamo que deixou o relvado impraticável, decisivo para determinar qual das equipas acompanha o Manchester United nos 'oitavos' e qual desce para a Liga Europa.



O Manchester United, que já tinha assegurado a primeira posição do grupo na última ronda, "derrapou" na derradeira jornada ao empatar em casa a 1-1 com os suíços do Young Boys, que terminaram na quarta posição, com cinco pontos, e eliminados.



O Grupo G fechou como começou a última jornada, sem alterações na tabela, com o Lille a confirmar a liderança com um triunfo por 3-1 em casa do Wolfsburgo e o Salzburgo a segurar a segunda posição ao impor-se por 1-0 ao Sevilha, remetido para a Liga Europa.



Os franceses do Lille mantiveram a primeira posição do grupo, com 11 pontos, seguidos pelos austríacos do Salzburgo, segundos com 10, dos espanhóis do Sevilha, terceiros, com seis e dos alemães do Wolfsburgo, quartos, com cinco, e eliminados das provas da UEFA.



A Juventus terminou na primeira posição do Grupo H ao vencer por 1-0 o Malmo e ao beneficiar do empate a 3-3 sofrido nos descontos pelo Chelsea em casa do Zenit.



Chelsea e Juventus partiram para a derradeira jornada do grupo nas primeira e segunda posições, respetivamente, com 12 pontos, seguidos do Zenit, com quatro e a garantia de presença na Liga Europa, e do Malmo, último com um e já afastado.



A equipa inglesa puxou pelos galões de campeã europeia em título e demonstrou cedo a vontade de segurar a liderança, com um golo aos dois minutos do alemão Timo Werner, mas o Zenit deu a volta ainda antes do intervalo por intermédio do brasileiro Claudinho e do iraniano Sardar Azmoun.



O Chelsea empatou a 2-2 pelo belga Romelu Lakaku, aos 62 minutos, mas estava obrigado a vencer para recuperar a liderança, uma vez que a Juventus cumpria com serviços mínimos e vencia o Malmo por 1-0, resultado que se manteria inalterável.



Num final de jogo frenético, o Chelsea chegou à vantagem aos 85 minutos com um segundo golo de Timo Werner (3-2), que esteve também na assistência para o golo de Lukaku, voltando à condição de líder do grupo, mas por pouco tempo, pois o Zenit empatou a 3-3 por Magomed Ozdoev, aos 90+4.



O Grupo H fechou com a Juventus a chegar à liderança, com 15 pontos, seguida do campeão europeu Chelsea, segundo com 13, do Zenit, terceiro com cinco, e do Malmo, quarto e último posicionado, com um.