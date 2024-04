Benfica SAD aumenta valor do empréstimo obrigacionista para 50 ME

A SAD do Benfica subiu o montante do empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros para 50 milhões de euros (ME), com taxa de juro bruta de 5,1% e maturidade de três anos, anunciou hoje a sociedade.

Desta forma, a oferta passa a disponibilizar 10 milhões de obrigações com um preço unitário de cinco euros, sendo que o montante mínimo de subscrição é de 2.500 euros, correspondentes a 50 títulos, de acordo com a informação disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A subscrição do empréstimo obrigacionista da SAD 'encarnada' decorre entre 08 e 19 de abril e terá como data de emissão 24 de abril de 2024 e de reembolso 23 de abril de 2027.



Além das novas obrigações, a operação envolve também a troca dos títulos que foram emitidos em 2021, com maturidade em 28 de julho de 2024, e que oferecem uma taxa de juro de 4%.



Segundo a Benfica SAD, o encaixe líquido da operação deverá ultrapassar os 48 milhões de euros.