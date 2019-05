Benfica sagra-se Campeão Nacional. Veja aqui os golos

RTP Comentários 18 Mai, 2019, 20:31 / atualizado em 18 Mai, 2019, 20:45 | Benfica

1-0 por Seferovic. Haris Seferovic remate com o pé esquerdo no coração da área ao centro da baliza. Assistência de Andreas Samaris com um passe em profundidade.



2-0 por João Félix. João Félix trabalha bem, tira um adversário da frente e remate com o pé direito no coração da área ao ângulo superior esquerdo.



3-0 por Rafa. Rafa remate com o pé direito do lado direito da pequena área junto à base do poste esquerdo.



4-0 por Seferovic. Haris Seferovic remate com o pé esquerdo no coração da área junto à base do poste esquerdo. Assistência de Alejandro Grimaldo com um cruzamento para a área.



4-1 por César. César Martins encosta para o funda das redes na sequência de um canto.



