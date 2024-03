Benfica só venceu na Escócia há 63 anos

Em 2020/21, na quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, os encarnados conseguiram uma igualdade a dois tentos, depois de terem estado a perder por 2-0, culpa dos tentos de Scott Arfield, aos sete minutos, e Kemar Roofe, já aos 69.A formação então comandada por Jorge Jesus ainda logrou, no entanto, chegar à igualdade no Ibrox Stadium, em Glasgow, graças a um autogolo de James Tavernier, que continua a ser uma referência do Rangers, aos 78, e a um tento de Pizzi, aos 81.Foi o segundo empate consecutivo do Benfica na Escócia, depois do "nulo" com o Celtic, em 2012/13, na fase de grupos da principal competição europeia de clubes.Caso some um terceiro, na quinta-feira, no regresso a Ibrox, o conjunto encarnado terá direito a 30 minutos extra, na segunda mão dos oitavos de final da edição 2023/24 da Liga Europa, depois do empate a dois golos na Luz, na primeira mão.





O Benfica pode replicar estas duas igualdades, mas não os três desaires, todos sofridos na casa dos católicos de Glasgow, que ganharam duas vezes por esclarecedores 3-0, em 1969/70 e 2006/07, e por 1-0 em 2007/08.



De todos os registos em solo escocês, só o primeiro vale agora, nos 90 minutos, o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, o triunfo por 2-1 no reduto do Heart of Midlothian Football Club, o Hearts, há mais de seis décadas.





Jornada épica



Os encarnados arrancaram em Edimburgo a campanha na Taça dos Campeões Europeus de 1960/61 e fizeram-no com uma vitória por 2-1, num embate disputado em 20 de setembro de 1960.



José Águas, aos 36 minutos, e José Augusto, aos 74, apontaram os tentos do conjunto comandado pelo húngaro Bela Guttmann, que ainda sofreu um golo aos 80, apontado por Alexander Young.



O Benfica já não deixou, porém, fugir aquela que ainda é a única vitória na Escócia, partindo rumo à conquista do primeiro título europeu, arrebatado em Berna, em 31 de maio de 1961, com um triunfo por 3-2 face aos catalães do FC Barcelona.





Rangers dá-se bem com os portugueses



Se o Benfica só venceu um de seis jogos na Escócia, o Rangers está invicto em 11 receções a equipas portugueses, com oito vitórias e três empates.



Além do conjunto encarnado, em 2020/21, só se salvou do desaire no reduto dos protestantes de Glasgow o Sporting, em duas ocasiões, primeiro em 2007/08, com um empate a zero, e depois em 2010/11, com uma igualdade a um tento.



O Rangers também já bateu os "leões" (3-2 em 1971/72) e ganhou todos os jogos que fez face a FC Porto (2-1 em 1983/84, 3-2 em 2005/06 e 2-0 em 2019/20), Boavista (2-1 em 1986/87), Marítimo (1-0 após prolongamento, com 4-2 nos penáltis, em 2004/05) e Braga (3-2 em 2019/20 e 3-1 após prolongamento em 2021/22).



O sétimo encontro do Benfica na Escócia, e o 12.º do Rangers em casa com clubes portuguesa, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, no Ibrox Stadium, em Glasgow, a partir das 17h45.