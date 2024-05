Benfica vence e vai defrontar Sporting na meia-final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol

Em Gondomar, no embate com a equipa algarvia, os ‘encarnados’ confirmaram o seu favoritismo com uma facilidade que o resultado ilustra bem e que foi ainda mais evidente depois do intervalo.



Os campeões nacionais marcaram primeiro, liderados pelo poste Terrell Carter, e chegaram aos 12-6, mas o Imortal reagiu reduziu para 12-11 e depois conseguiu mesmo virar o resultado a seu favor (14-15).



A partir daí, o Benfica conseguiu um parcial de 8-0 e seguiu-se uma interrupção do jogo por motivos técnicos.



Derek Jackson Jr. tornou-se o principal obstáculo do Benfica devido à sua qualidade técnica e mudanças de velocidade, mas tal não impediu os encarnados de vencerem o primeiro período por 24-18.



O Benfica dominou também os dez minutos restantes até ao intervalo, com Terrel Carter em bom plano e 12 marcados nesse segundo período, e o Imortal foi para o intervalo já a perder por 21 pontos (47-26) e a revelar grandes carências a nível atacante.



A tendência do jogo manteve-se na segunda parte, com Imortal a sentir grandes dificuldades para travar o Benfica e a ficar cada vez mais para trás no marcador.



Confortável no jogo e a vencer por 70-41 no final do terceiro período, o Benfica terá então começado a pensar já na partida com o Sporting de hoje e lançou as suas segundas linhas, mas mesmo assim continuou senhor do jogo e a somar pontos, ao passo que o Imortal continuou com um desempenho medíocre.



Talvez por sentir que já nada havia a fazer, o técnico do Imortal optou por fazer descansar os seus norte-americanos e lançar jogadores menos utilizados e isso acabou por tirar qualidade ao jogo, tendo-o tornado confuso e desinteressante.



O Imortal tinha 45 pontos marcados a seis minutos do final, o que ilustrava a sua impotência e total desinspiração ante um Benfica que foi sempre superior e venceu com à vontade este jogo.



O Benfica teve no base Aaron Broussard, melhor marcador deste jogo, com 16 pontos apontados, e no poste Terrell Carter (14 pontos e oito ressaltos) as suas melhores unidades, ao passo que no Imortal o destaque vai para Derek Jackson, pelo que fez na primeira parte.



O embate entre o Benfica e o Sporting está marcado para as 18:00 de hoje, no Multiusos de Gondomar, o recinto da fase final da XV edição da Taça Hugo dos Santos. Antes, às 15:00, defrontam-se o FC Porto e a Oliveirense, em busca também de um lugar na final da prova marcada para este domingo.







Jogo no Multiusos de Gondomar



Benfica – Imortal, 87-56.



Intervalo: 47-26.







Com arbitragem de Paulo Marques, Tiago Perdigão e João Cabral, as equipas alinharam e marcaram:







- Benfica (87): Diogo Gameiro (7), Aaron Broussard (16), Makram Romdhane (4), Ivan Almeida (11) e Terrell Carter (14). Jogaram ainda: Thomas Drechsel (12), José Barbosa (2), Daniel Relvão (2), Betinho Gomes (6), Sérgio Silva (6) e Eduardo Francisco (7).



Treinador: Norberto Alves.







- Imortal (56): Derek Jackson Jr (7), André Silva (8), Fábio Lima (5), Jacob Tubbergen (8) e Nkuna-Gaylord (4) Jogaram ainda: Trevond Barnes (2) Pedro Santos (7), Salvador Victo (8), Miguel Baker (2), Miguel Bastos (5), Tiago Coelho e Jason Catarino.



Treinador: Bernardo Pires.







Marcha do marcador: 24-18 (10 minutos), 47-26 (intervalo), 70-41 (30) e 87-56 (resultado final).



Assistência: cerca de 500 espetadores.