Depois de uma primeira parte equilibrada, que chegou ao intervalo empatada 35-35, o Benfica conseguiu impor-se na segunda parte e conquistou o troféu, terminando com uma vantagem de seis pontos sobre os ‘dragões’.



Os ‘encarnados’, que tinham vencido a competição pela última vez 2017/18, conseguem o sétimo cetro do seu historial, reforçando o estatuto de recordista, enquanto o FC Porto continua com quatro troféus.