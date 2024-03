Benfica vence Rangers e está nos quartos de final da Liga Europa

O triunfo sucede ao empate (2-2) verificado na 1.ª mão, no Estádio da Luz, a 7 de março.Com este triunfo, o Benfica obteve a 2.ª vitória de sempre na Escócia, a primeira aconteceu na época de 1960/61 frente ao Hearts por 2-1.A primeira derrota do Rangers em casa nos 12 jogos efetuados frente a equipas portuguesas assentou na excelente organização defensiva que o Benfica apresentou.





O árbitro assistente assinalou fora de jogo, mas, após análise do VAR, o lance foi validado, colocando-se o Benfica em vantagem no jogo e na eliminatória.



Até ao final do encontro, veio ao de cima a clarividência do Benfica, contrapondo com a falta dela no lado dos escoceses, que foram controlados com segurança pelo bloco português.



O Benfica conseguiu assim vencer e seguir na Liga Europa, atingindo os quartos de final da competição. Pela terceira época consecutiva o clube da Luz atinge esta fase de uma competição da UEFA – nas duas temporadas anteriores, em 2021/22 e 2022/23, foi na Liga dos Campeões.



O sorteio dos quartos de final – e do caminho para a final – da Liga Europa está agendado para esta sexta-feira, 15 de março, às 12h00, em Nyon, na Suíça.