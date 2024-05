Numa série que se encontrava empatada 1-1, depois de as 'encarnadas terem vencido o primeiro jogo em casa das açorianas e terem permitido o empate no seu reduto, hoje, o Benfica, que ao intervalo já vencia por 37-25, esteve mais forte e manteve-se no comando do marcador, recuperando o título nacional que lhe escapou na temporada passada.



Com este triunfo, o Benfica chega aos três títulos nacionais, igualando o seu adversário de hoje no palmarés, que é liderado pelo CAB Madeira, com cinco conquistas.