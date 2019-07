Benfiquistas na Califórnia exultam com a equipa

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Jul, 2019, 12:26 / atualizado em 16 Jul, 2019, 12:27 | Benfica

O presidente da Casa do Benfica em São José, José Mendes, é um dos dinamizadores desta visita e falou à Antena 1 sobre a alegria que é receber a equipa e a promoção do jogo do próximo sábado frente ao Chivas, do México.





José Mendes, em declarações ao jornalista Nuno Matos, falou da expetativa da comunidade portuguesa e especificou que “os benfiquistas vão acorrer ao estádio, estamos a contar com uma forte presença da nossa massa associativa. Temos trabalhado nesse sentido”.









O presidente da Casa do Benfica disse acreditar que o Benfica ganhará o jogo frente ao Chivas, do México, mas frente aos italianos da Fiorentina e AC Milan “Será mais difícil”.Sobre quais os jogadores mais populares junto da comunidade falou dos jovens portugueses, de Pizzi, Jardel e Vlachodimos.José Mendes ainda lembrou que “Raul de Tomás vai dar que falar” e deixou o desejo de que “Bruno (Lage) vai pôr as suas pedrinhas a funcionar”.O pontapé de saída das águias no torneio será diante do Chivas e está marcado para 20 de julho (13h00 locais/21h00 em Portugal Continental); o Benfica enfrenta, ainda, a Fiorentina na madrugada de 24 para 25 de julho (20h00/1h00 da manhã em Portugal Continental) e o AC Milan a 28 de julho (15h00/20h00 em Portugal Continental).