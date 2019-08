Bruno Lage quer ver Benfica a "jogar como uma equipa"

Lage diz que as duas equipas têm jogadores determinantes, mas prefere dar prioridade ao trabalho de uma equipa.





"Neste tipo de jogos queremos jogar contra ao melhores treinadores e jogadores, por isso o Bruno [Fernandes] poder jogar é um desafio e uma oportunidade para sermos mais competentes", argumentou.



A conquista de hoje da International Champions Cup por parte dos `encarnados`, principal torneio da pré-temporada, também mereceu um comentário na conferência de imprensa.



"Para nós, é um prestígio enorme ter vencido a competição em função dos nomes. O mais importante foi a evolução que fizemos, que foi o que idealizámos nestas cinco semanas e chegar amanhã [domingo] o mais perto possível do que fizemos na época passada", declarou.



Relativamente aos 20 convocados para a partida de domingo, Bruno Lage foi questionado sobre se os jogadores que ficaram de fora ficaram com espaço reduzido na equipa, mas disse que "conta com todos".



"Queremos que [o plantel] seja curto, competitivo e termos a noção que nos permite evoluir. Em função disso, conto com todos os jogadores que temos presentes no plantel e dou a oportunidades a todos", esclareceu.



Bruno Lage reforçou a justificação, ao dizer que "o onze de domingo será muito diferente daquele que jogará a última jornada do campeonato".



Quanto à adaptação e eventual utilização do até agora último reforço das `águias`, o brasileiro Carlos Vinícius, o treinador explicou que, neste momento, o importante é "aproximar o jogador dos movimentos da equipa e ajudá-lo a crescer", enaltecendo o seu "talento".



Sporting e Benfica disputam no domingo a final da Supertaça, no Estádio do Algarve, a partir das 20:45, em partida que será dirigida pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.



c/Lusa