Burnley aplica primeira derrota da pré-época ao Benfica

A formação, orientada pelo belga Vincent Kompany, revelou ser um bom teste para o Benfica pelo excelente trabalho defensivo que apresentou. Soube fechar-se, encurtar linhas, travar as ações ofensivas da formação portuguesa e, sobretudo, aproveitar os erros dos ‘encarnados’.



Perante o campeão da II Liga inglesa, o Benfica até entrou mais forte, a procurar dominar não só a posse de bola, mas também a ocupação dos espaços como forma de conseguir entrar no último terço do adversário.



Os ingleses, com uma postura mais passiva, até dispuseram da primeira oportunidade de golo, aos 11 minutos, quando Townsend recebeu a bola à entrada da área e, com um remate colocado, levou-a a passar muito perto do poste direito da baliza de Vlachodimos.



Apesar deste duelo de forças, a verdade é que não teve efeitos práticos no primeiro tempo, embora as ocasiões de golo pertencessem efetivamente aos campeões portugueses, como foi o caso da dupla oportunidade, aos 24 minutos, onde João Mário, primeiro, e depois Gonçalo Ramos, ambos de cabeça e muito próximos da linha de golo, estiveram perto de inaugurar o marcador, mas encontraram pela frente o guarda-redes Muric.



O avançado do Benfica voltaria a ter nos pés a possibilidade de colocar o Benfica a vencer, aos 40 minutos, mas rematou por cima da trave do Burnley, e, aos 45+1, onde encontraria o intransponível Muric, que defendeu para canto.



Na segunda parte, o Benfica alterou a equipa na totalidade, à semelhança do que tem feito na pré-época e acabou por pagar a fatura, aos 56 minutos, quando, um mau passe de João Neves, a jogar como defesa direito, acabou por parar nos pés do recém-entrado Admouni que serviu Dodgson para o 1-0.



O Benfica, algo nervoso e errático, manteve os olhos postos na baliza do Burnley, mas era notória a falta de entrosamento deste ‘onze’ que foi vivendo as ações de David Neres e de Chiquinho, com o primeiro a ter a oportunidade de empatar aos 64 e 68 minutos. Antes, aos 61, Tengstedt também não conseguiu fazer o 1-1.



Perante esta falta de eficácia, os britânicos não se fizeram rogados. Aos 82 minutos, Townsend rematou de fora da área, Samuel Soares não agarrou a bola como seria sua obrigação e esta sobrou para Ekdal selar o 2-0.











Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.







Burnley - Benfica, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.







Marcadores:



1-0, Dodgson, 56 minutos.



2-0, Ekdal, 82.











Equipas:



- Burnley: Muric, O'Shea, Ekdal, Al-Dakhil, Dodgson, Gudmundsson, Cork, Trialist, Twine, Rodríguez e Weghorst. Jogaram ainda: Amdouni, Taylor, Zaroury, Roberts e Jaz Davies.



Treinador: Vincent Kompany.







- Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Morato, Jurásek, Kokçu, Aursnes, Di María, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. Jogaram ainda: Samuel Soares, João Neves, João Víctor, Tomás Araújo, Ristic, Florentino, Chiquinho, David Neres, Schjelderup, Tengstedt e Musa.



Treinador: Roger Schmidt











Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Cork (30).



Assistência: cerca de 12 mil espetadores.