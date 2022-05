Câmara de Lisboa felicita bicampeãs do futebol do Benfica

Carlos Moedas, que falava durante a receção à comitiva do Benfica, que conquistou o bicampeonato no passado domingo, 8 de maio, depois de vencer o Sporting, por 3-1, realçou a importância da diversidade e a conquista do bicampeonato.”, afirmou Moedas fazendo a analogia entre o símbolo do Benfica e o dos Estados Unidos da América:Para o autarca este é um passo importante para o crescimento do futebol feminino em Portugal.”, asseverou.A comitiva encarnada chegou aos paços do concelho pelas 18h30 de quinta-feira. Algumas dezenas de adeptos receberam efusivamente as bicampeãs nacionais. As jogadoras, juntamente com toda a equipa técnica, o staff e a direção do Benfica, liderada pelo presidente Rui Costa, subiram ao Salão Nobre. Aí, o líder das "águias" relembrou a recente presença aquando da receção à dos campeões europeus da Youth League.”, começou por dizer.Para Rui Costa, o Benfica está a trabalhar fortemente no desenvolvimento do desporto feminino e pretende continuar a traçar esse caminho.”, defendeu.No final dos discursos, a equipa do Benfica ofereceu uma camisola autografada por todas as jogadoras e uma réplica de prata do Estádio da Luz. Por sua vez, a Câmara de Lisboa deu a toda a comitiva uma imagem de Santo António, padroeiro da cidade.Sílvia Rebelo, capitã do Benfica, pegou então no troféu de campeão nacional, dirigiu-se à varanda e exibiu-o aos adeptos que se encontravam no exterior.