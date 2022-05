Carole Costa foi a melhor do campeonato feminino

A internacional portuguesa, de 32 anos, participou, até ao momento, em 14 jogos da principal competição nacional, tendo assinado um dos golos da vitória sobre o rival Sporting (3-1), no domingo, que permitiu às "águias" sagrarem-se novamente campeãs nacionais.Com duas jornadas ainda para disputar na fase de apuramento do campeão, o Benfica lidera com 36 pontos, não podendo já ser alcançado pelas verde e branco, que ocupam o segundo posto, com 27.Por seu lado, a média do Sporting, de 19 anos, foi considerada a jogadora revelação da competição, na qual contabiliza quatro golos e duas assistências, em 16 encontros.Já, do Sporting de Braga, foi eleita a melhor guarda-redes do campeonato, naquela que é a primeira temporada da guardiã internacional lusa ao serviço da formação minhota, terceira classificada do campeonato., quarto colocado da prova, foi galardoado com o prémio "fair-play".O júri que atribui os prémios individuais é composto por elementos da FPF e do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), enquanto o galardão de "fair-play" é escolhido por um comité que inclui também um elemento do Conselho de Arbitragem da FPF.Os prémios serão entregues no domingo, no decorrer dos jogos da 13.ª e penúltima jornada da fase de apuramento do campeão.