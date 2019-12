"Champions". Benfica defronta o Zenit à procura da qualificação para a Liga Europa

No Estádio da Luz, em jogo com início marcado para as 20h00, as "águias" estão obrigadas a vencer o Zenit por 2-0 ou por três ou mais, se sofrerem um golo -- o que desempataria o confronto com os russos -, ou até por 1-0, mas apenas se o Lyon perder na receção ao Leipzig.Os alemães, com dez pontos, estão já apurados para os oitavos de final da "Champions", enquanto Zenit e Lyon, ambos com sete, procuram a segunda vaga milionária, e o Benfica, com quatro. o terceiro lugar, que minimizaria o descalabro europeu.Nas três últimas épocas, as "águias" não conseguiram passar a fase de grupos: em 2017/18, ficaram mesmo em último lugar num registo negativo, na temporada passada apenas venceram o AEK Atenas, e, já esta época, o Lyon em casa.Para o jogo desta noite os encarnados continuam sem poder contar com Rafa e André Almeida, ambos lesionados.





À parte estas ausências de longa duração a equipa da Luz apresenta-se na máxima força e deverá apostar no melhor "onze" do momento na ótica dos seus responsáveis.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador da equipa encarnada, Bruno Lage, apelou à sua equipa para que não tenha medo, esqueça pensamentos negativos do passado e tente agarrar oportunidades ainda por conquistar.















Na última época, a equipa foi relegada para a Liga Europa, competição em que chegou aos quartos de final, fase em que foi afastada pelos alemães do Eintracht Frankfurt.