"Champions". Benfica defronta PSV ou Midtjylland no "play-off" se ultrapassar Spartak

A formação encarnada joga na quarta-feira em Moscovo e recebe em 10 de agosto o "onze" de Rui Vitória, na terceira pré-eliminatória e, seguindo em frente, disputa o "play-off" em 17 ou 18 (primeira mão), na Luz, e 24 ou 25 (segunda), fora.

No caso de vencer os dois duelos, o conjunto comandado por Jorge Jesus junta-se ao campeão nacional Sporting e ao "vice" FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, que tem sorteio marcado para 26 de agosto e arranca em 14 de setembro.





Benfica pode encontrar PSV pela 5.ª vez ou estrear-se com Midtjylland



Se vencer o Spartak o Benfica pode reencontrar no "play-off" da Liga dos Campeões em futebol os holandeses do PSV Eindhoven, com os quais já perdeu uma final, ou estrear-se face aos dinamarqueses do Midtjylland, eliminados por Sporting e Vitória de Guimarães.



Os encarnados caíram face ao conjunto dos Países Baixos nos quartos de final da Taça das Taças de 1974/75 e na final da Taça dos Campeões de 1987/88, mas, depois, venceram em casa e empataram fora tanto na fase de grupos da "Champions" de 1998/99 como nos "quartos" da Liga Europa de 2010/11, seguindo em frente.



Se pode encontrar o PSV pela quinta vez, caso elimine o Spartak Moscovo e encontre o Midtjylland, o conjunto da Luz enfrentará pela primeira vez os dinamarqueses.



Nos seis anteriores embates face a conjuntos da Dinamarca, o Benfica seguiu sempre em frente e, no total, soma 12 vitórias e dois empates, enquanto o Midtjylland caiu perante o Sporting (2001/02) e o Vitória de Guimarães (2011/12).