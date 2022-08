“Champions”. Benfica sela passagem ao “play-off”

Tanto ou mais do que os três golos de diferença obtidos no jogo da primeira mão, na terça-feira passada, a confiança da equipa encarnada para o segundo confronto advém da superioridade demonstrada no Estádio da Luz, onde passou ao lado de uma goleada histórica.Depois de se desembaraçar do vice-campeão dinamarquês, o Benfica terá pela frente no "play-off" um adversário menos acessível, que sairá do embate entre os austríacos do Sturm Graz e o Dínamo Kiev, vencedor do primeiro jogo por 1-0, após ter afastado o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, na segunda pré-eliminatória.O novo treinador, o alemão Roger Schmidt, revolucionou o futebol praticado pelo Benfica, beneficiando do talento do médio argentino Enzo Fernández e do avançado brasileiro David Neres, da capacidade de recuperação de bola do regressado "trinco" Florentino e do instinto goleador de Gonçalo Ramos.O avançado marcou mesmo um "hat-trick" na partida inicial, aos 17, 33 e 61 minutos – os dois primeiros na sequência de assistências de Neres -, e Enzo Fernández estreou-se a marcar pelas "águias" aos 40, antes de Sisto reduzir para os visitantes aos 78, de grande penalidade.





Realidades diferentes





Em Lisboa, o Midtjylland apenas mostrou algum atrevimento durante os 15 minutos iniciais, apesar de já ter mais rodagem na época 2022/23, tendo já disputado a ronda anterior de qualificação para a "Champions", na qual eliminou os cipriotas do AEK Larnaca no desempate por grandes penalidades, após dois empates 1-1.



A equipa lisboeta beneficiou também da instabilidade que atingiu o Midtjylland, devido à saída de Bo Henriksen, que treinava o Midtjylland há um ano e foi despedido a cinco dias da partida no Estádio da Luz, na qual os dinamarqueses foram orientados pelo adjunto Henrik Jensen.



O Benfica nunca tinha defrontado o Midtjlylland nas provas europeias, mas apurou-se sempre e nunca perdeu em seis eliminatórias frente a clubes da Dinamarca, em contraponto com o adversário, que já foi afastado por Sporting (2001/02) e Vitória de Guimarães (2011/12), tendo ainda uma vitória e uma derrota com o Sporting de Braga, na fase de grupos da Liga Europa da época passada.



Caso cumpra a obrigação de seguir frente, a formação benfiquista terá ainda de passar pelo "play-off", cujos encontros estão marcados para 17 e 24 de agosto, para se poder juntar ao FC Porto, campeão nacional, e ao "vice" Sporting na fase de grupos.



O jogo entre o Midtjylland e o Benfica, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, disputa-se na terça-feira, a partir das 18h45, em Randers, na Dinamarca, e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.