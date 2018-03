Chiquinho Carlos acredita num Benfica campeão

O médio ala ofensivo atuou pelos encarnados entre 1986/88 e nos minhotos de 1988 a 1991. Em declarações ao jornalista David Carvalho sobre o desafio no Estádio da Luz, com início marcado para as 18h15, disse acreditar que será um jogo equilibrado embora veja a equipa do Benfica com mais argumentos para chegar à vitória.



O ex-futebolista brasileiro do Benfica que conquistou a "dobradinha", em 1986/87, admitiu que, apesar da boa época que o FC Porto está a realizar, o Benfica tem argumentos para chegar à conquista do título.



Chiquinho Carlos frisou ainda a importância que Jonas tem na equipa benfiquista e o facto de não ser bem compreendido por alguns treinadores como acontece no Brasil.