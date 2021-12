Covid-19. Benfica com todos os testes negativos

Depois de terem efetuado os testes PCR durante a manhã de quarta-feira, como programado, os encarnados receberam ao início da madrugada a notícia de que todos os elementos do plantel estão negativos ao Covid-19, estando, por isso, disponíveis para o dérbi de amanhã, frente ao Sporting.





No Seixal, os responsáveis do Benfica estavam relativamente tranquilos, uma vez que os testes antigénio realizados a jogadores e "staff" tinham dado resultados negativos, mas havia, naturalmente, alguma preocupação, tendo em conta, essencialmente, a proximidade do encontro com o Belenenses SAD, que se debate com um surto da nova variante do coronavírus.







Os testes PCR realizados vieram descansar a estrutura encarnada, oficialmente notificada de que todo o plantel está livre de Covid-19.





O Benfica chega ao dérbi da 13.ª jornada da I Liga no terceiro lugar, com 31 pontos, menos um do que os líderes FC Porto e Sporting.





O jogo tem o início marcado para as 21h15 desta sexta-feira.