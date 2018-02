DIAP ouviu Luís Filipe Vieira como arguido

RTP 14 Fev, 2018, 23:01 | Benfica

Fonte do Benfica confirmou à RTP que o presidente do clube foi ouvido na qualidade de arguido e não como testemunha, como chegou a ser noticiado ao início da tarde desta quarta-feira. “Nas Aves tínhamos quatro capangas identificados, Super Dragões, a ameçar o Paulo Gonçalves", acusava em novembro o dirigente benfiquista.





Em entrevista à Benfica TV, em novembro, Luís Filipe Vieira acusou quatro homens - que descreveu como “capangas” dos Super Dragões, a claque do Futebol Clube do Porto - de ameaçarem o assessor jurídico Paulo Gonçalves.



O diário desportivo Record revelou então a imagem de quatro homens no camarote do Aves. Vítor Catão, diretor desportivo do Canelas 2010, admitiu ser um desses homens. Todavia, negou ter ameaçado Paulo Gonçalves.



O dirigente do Canelas acabaria por interpor queixas nas justiças desportiva e civil.



O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu-se, em novembro do ano passado, pelo arquivamento, invocando ausência de provas.