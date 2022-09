Draxler diz que Benfica é "clube perfeito para jogar bom futebol"

"Acho que estou no clube perfeito para jogar bom futebol e voltar ao que era. Estou muito feliz por estar num clube tão grande", declarou o alemão, em declarações ao canal televisivo das `águias`.

Afirmou conhecer a "grande história" do Benfica, "um grande clube", que, juntamente com uma fase menos boa da carreira, em que "estava a lutar para jogar em Paris", levou-o até Lisboa.

"É o maior clube de Portugal, não venceu os últimos títulos. Está na hora de trazer o título de campeão para o Benfica. Temos uma boa equipa e vamos lutar pelos títulos em Portugal. Temos um grupo difícil na Liga dos Campeões", analisou, confiando numa "grande época" dos `encarnados`.

De resto, conheceu o atual técnico, Roger Schmidt, ainda no campeonato alemão, em que lhe viu "equipas muito organizadas", e agora vai jogar como gosta, no seio de "uma formação que gosta de ter a bola e o controlo do jogo".

"Talvez precise de alguns dias para perceber as ideias que tem para mim, ou algumas semanas para estar no meu melhor, mas mal posso esperar para o conhecer", acrescentou.

Draxler, de 28 anos, foi hoje oficializado como reforço do Benfica, por empréstimo do Paris Saint-Germain, até final da temporada, sendo que as duas equipas serão adversárias no grupo H da Liga dos Campeões.

O campeão do Mundo pela `mannschaft` em 2014, no Brasil, tem um total de sete golos em 58 internacionalizações e cumpriu a formação nos germânicos do Schalke 04, tendo realizado a estreia na equipa principal na temporada 2010/11.

Em 2015/16, rumou aos também alemães do Wolfsburgo, por 43 milhões de euros (ME), mantendo-se nos `lobos` por um ano e meio, chegando ao PSG por 36 ME em janeiro de 2017.

Cumpriu seis temporadas consecutivas em Paris, sendo que as de 2017/18 e 2018/2019 foram aquelas em que teve maior utilização, com mais de 40 jogos em cada, mas não joga uma partida oficial desde o final de março deste ano, devido a uma lesão no joelho direito.