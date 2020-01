Empresário admite que futuro de Rafa passa pelo estrangeiro

O representante do futebolista ficou feliz com a forma exuberante como o jogador regressou à equipa do Benfica e enalteceu o trabalho feito na recuperação da lesão sofrida.





António Araújo considerou que o médio ala está feliz no clube da Luz e enalteceu o trabalho do coletivo para que as individualidades possam brilhar.





Sobre o futuro o empresário não escondeu que o futebolista gostaria de jogar em Inglaterra ou Espanha mas disse que Rafa não está ansioso e a seu tempo tudo decorrerá com normalidade.