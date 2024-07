Fábio Silva reforça andebol do Benfica

”, disse Fábio Silva aos canais de comunicação do Benfica.Definindo-se como um jogador trabalhador e focado no coletivo, Fábio Silva, de 23 anos, garantiu que tudo fará para ajudar a equipa encarnada a alcançar os objetivos traçados para a temporada que agora se inicia.Autor de 116 golos em 30 jogos pela AA Avanca na última temporada (2023/24), o pivô conhece bem a realidade do campeonato português e assegurou estar preparado para o desafio de representar o Benfica.”, salientou.