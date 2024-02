FC Porto - Benfica a 3 de março

O jogo de maior cartaz da ronda, em que os ‘dragões’, terceiros na I Liga, recebem o atual líder, em igualdade pontual com o Sporting, que tem menos um jogo, vai assim disputar-se num domingo à noite.



Antes, pelas 18:00, os ‘leões’ recebem o Farense, numa ronda que fecha no dia 4 de março, uma segunda-feira, com o Famalicão-Boavista.



Tanto ‘encarnados’ como ‘verdes e brancos’ vão, assim, jogar para o campeonato três dias depois do dérbi da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para 29 de fevereiro, quinta-feira, às 20:45, no Estádio José Alvalade.



A equipa de Ruben Amorim volta a jogar em casa três dias depois do duelo com o Farense, na quarta-feira, dia 06, na receção à Atalanta, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, que estava inicialmente marcada para quinta-feira, dia 07.



Esta partida foi antecipada devido ao sorteio de hoje, que opôs o Benfica ao Rangers nesta mesma fase da competição, jogando também em casa o primeiro encontro, com a UEFA a ditar que duas equipas da mesma cidade não podem ser anfitriãs no mesmo dia, além de que os 'encarnados' tinham prioridade neste particular, por serem os campeões nacionais.



A 24.ª ronda da I Liga arranca, de resto, com um embate entre o Desportivo de Chaves e o Arouca, marcado para as 20:15.



Programa da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:



- Sexta-feira, 01 mar:



Desportivo de Chaves - Arouca, 20:15.



- Sábado, 02 mar:



Moreirense - Rio Ave, 15:30.



Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 18:00.



Sporting de Braga - Estrela da Amadora, 20:30.



- Domingo, 03 mar:



Casa Pia - Gil Vicente, 15:30.



Portimonense - Vizela, 15:30.



Sporting - Farense, 18:00.



FC Porto - Benfica, 20:30.



- Segunda-feira, 04 mar:



Famalicão - Boavista, 20:15.