Futebol Feminino: Jassi é o novo reforço do Benfica

RTP 19 Fev, 2018, 19:35 | Benfica

Conhecida por Jassie, Josiane diz-se orgulhosa: “Sinto-me honrada por poder vestir a camisola das 'aguias' e espero que tudo corra bem. Sou uma jogadora que gosta de ter a bola no pé. Gosto muito de fintar jogadoras, gosto muito de criar jogadas, assistir as minhas colegas de equipa e ganhar jogos, ganhar títulos”



Jassie Vasconcelos, assim denominada no mundo do futebol, nasceu em Paranhos (Porto) e começou a jogar futebol no bairro onde morava. Em 2015 emigrou para o País de Gales com a mãe e sentiu necessidade de voltar ao futebol.



Jassie foi pela primeira vez chamada para a Seleção Nacional A, tendo-se estreado com a camisola das Quinas em setembro de 2017: “Adorei a experiência de ter ido à Seleção. Representar o Benfica é algo de que me orgulho muito. A única palavra que se aplica ao Benfica é ganhar e é para isso que vou trabalhar"