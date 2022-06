Futebolista Andreia Faria renova com o Benfica até 2024

"É um orgulho poder prolongar o contrato com esta grande instituição que é o Benfica. Espero ficar muitos mais anos, porque é o meu clube do coração e que adoro representar", afirmou a jogadora, em declarações prestadas ao canal de televisão do clube depois da formalização do novo contrato na presença do presidente Rui Costa.

Andreia Faria, que chegou à Luz na época 2018/19, proveniente do Vilaverdense, depois de ter feito parte dos escalões de formação do Diogo Cão e do Abambres, já conta com mais de uma centena de partidas com a camisola encarnada e é bicampeã nacional.

Na última temporada, a internacional portuguesa, de 22 anos, participou em 33 jogos e marcou dois golos pelo Benfica, um dos quais no dérbi com o Sporting (3-1), que permitiu às `águias` revalidarem o título nacional.