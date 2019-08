Gaspar Ramos satisfeito com o Benfica mas pede mais

O antigo responsável pelo futebol do clube da Luz, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, entende que a concorrência de FC Porto e Sporting revela sinais de instabilidade no principio da época ao contrário do Benfica que mesmo necessitando de alguns retoques no plantel é a equipa que está melhor.



Começar a época com mais três pontos que FC Porto e mais dois que Sporting é um incentivo para o campeão nacional que lançou Nuno Tavares, mais um jogador vindo da formação.



Gaspar Ramos gosta do que vê mas a juventude só não chega para sonhar com voos mais altos.



Na estreia o antigo diretor dos encarnados elogia Raul de Tomas e Carlos Vinicius que estão a deixar bons sinais mas é no meio campo que reside a maior dificuldade das “águias”.