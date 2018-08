João Alves admite que Jonas faz falta ao Benfica

O “luvas pretas” não tem dúvida de que com o brasileiro na equipa a finalização seria outra.



Ao que parece Jonas tem um convite irrecusável da Arábia Saudita mas esta terça-feira o presidente do clube da Luz, Luís Filipe Vieira, acenou com a renovação de contrato empurrando a decisão final para o avançado brasileiro.



Alves não sabe a vontade do jogador mas considera que o Benfica deve fazer tudo para que continue, até porque Facundo Ferreyra ainda não convenceu.



João Alves gostou da dinâmica da equipa no jogo frente ao Fenerbahçe, da Liga dos Campeões, sobretudo na segunda parte acha que o Benfica tem tudo para se apurar em Istambul frente á equipa turca.



O Benfica venceu o Fenerbahçe, por 1-0, na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Os encarnados estão mais próximos da fase seguinte e vão estar atentos esta tarde ao jogo entre o Paok de Salónica e o Spartak de Moscovo. Desta eliminatória vai sair o possível adversário do Benfica no “playoff”.