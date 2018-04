Jonas continua ausente dos treinos do Benfica

Lusa Comentários 19 Abr, 2018, 16:33 | Benfica

De acordo com nota publicada no site dos ‘encarnados’, no treino de hoje, em que participou toda a equipa, à exceção de Jonas e de Krovinovic, o treinador Rui Vitória contou também com a presença de dois jogadores da equipa B, o central Ferro e o médio Keaton Parks.



Jonas, o melhor marcador da Liga portuguesa, com 33 golos, pode voltar a ficar de fora dos convocados para o jogo de sábado, devido a uma lesão na zona lombar.



Krovinovic, que não joga desde finais de janeiro, ainda se encontra a recuperar da lesão no joelho direito, que sofreu no jogo Benfica-Desportivo de Chaves.



O Benfica, que perdeu a liderança da principal prova de futebol português, no domingo, após a derrota contra o FC Porto, no Estádio da Luz, por 1-0, está agora na segunda posição com dois pontos de atraso.



O jogo entre o Estoril, 17.º classificado e em zona de despromoção, e o Benfica (2º.) disputa-se no sábado (20:30), no estádio António Coimbra da Mota.