Jorge Jesus aceita favoritismo do Benfica, que tem "primeira final" com o PAOK

"É a nossa primeira final", declarou Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão da partida contra os gregos, treinados pelo português Abel Ferreira, assumindo ainda o favoritismo, que "não é um sinónimo de ser vencedor antecipado", neste como em qualquer jogo dos `encarnados`.

Para o técnico, essa declaração de Abel, que tinha passado o favoritismo aos portugueses, "é um bom sinal, de qualidade e de uma equipa forte", ainda que tenha elencado os gregos como "uma boa equipa", com um treinador a fazer "um excelente trabalho".

"Temos tudo para fazer um excelente jogo, independentemente de ser a primeira partida oficial. [Ganhar] é o grande objetivo", atirou.

Descartando a pressão "zero" que sente, uma marca "dos grandes treinadores e equipas", o Benfica tem "responsabilidade de passar a eliminatória", com vista a chegar à fase de grupos.

Sobre a pandemia de covid-19, doença com a qual está infetado o guarda-redes Mile Svilar, Jesus disse que é preciso "saber conviver com a covid-19" e lembrou que, no Flamengo, teve 11 jogadores infetados.

Ainda assim, o lado negativo da pandemia prende-se com os jogos à porta fechada, defende o técnico, porque este sistema, a uma só mão e sem adeptos, "não beneficia ninguém, nem quem joga fora nem quem joga em casa".

Falta "a mesma adrenalina", afiançou, mas ainda assim este primeiro jogo oficial dos lisboetas "é uma final", que se enquadra na ambição de Jesus e do Benfica de "chegar o mais longe possível nas competições europeias".

Também presente na conferência de imprensa em Salónica, o médio Pizzi disse que o Benfica entra "em todos os jogos para vencer" e, para isso, os jogadores terão de "entrar fortes, concentrados e determinados".

"Temos vindo a trabalhar muito bem nesta pré-época, a assimilar as ideias do treinador. (...) Os reforços são jogadores de muita qualidade, vêm acrescentar muita coisa à nossa equipa", afirmou.

Sobre a formação de Salónica, o internacional português destaca os "bons jogadores" e um treinador "com provas dadas no futebol português" e que garante equipas com "uma maneira muito positiva de jogar", o que permite "um grande jogo, difícil, contra uma equipa de qualidade".

Benfica e PAOK jogam na terça-feira, em Salónica, a partir das 19:00, num encontro que será dirigido pelo alemão Felix Brych.

O vencedor desta eliminatória, que será decidida num só jogo, apura-se para o `play-off` da Liga dos Campeões, no qual terá pela frente os russos do Krasnodar, já em eliminatória disputada a duas mãos.