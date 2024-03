Kökçü defende liberdade para se ser crítico e aceita castigo

“No futebol de topo, todos os detalhes importam. Só se tudo estiver certo é que conseguimos vencer troféus. Isto também significa sermos críticos uns dos outros”, defendeu o médio turco, numa publicação na rede social Instagram.



Orkun Kökçü reagiu assim à polémica vinda a público nos últimos dias, após dar uma entrevista ao jornal De Telegraaf, na qual deixava críticas ao treinador Roger Schmidt, relativamente ao papel que lhe atribui na equipa e ao desempenho que considerou estar abaixo do esperado.



As declarações do internacional turco levaram de imediato o treinador Roger Schmidt a deixar o jogador fora das opções para o jogo de domingo com o Casa Pia, com o alemão a explicar que Kökçü não o deveria ter feito.



“Se dás uma entrevista daquelas, não podes fazer parte da equipa. Ainda não tive a oportunidade de falar com ele, mas vou fazê-lo. Não foi bom o que fez, é claro. É negativo para o clube e especialmente para ele”, sublinhou no domingo o treinador.



Nas declarações de hoje, Kökçü começou por dizer que respeita o treinador e as pessoas do clube, e que certamente foi aí que discutiu nos últimos meses as suas ideias.



“Aceito as consequências do clube e agora vou para a seleção. Volto dentro de duas semanas para dar tudo pelo Benfica e pela equipa. Vou fazer de tudo para dar troféus aos adeptos e a este incrível clube. O verdadeiro Orkun quer uma coisa: ganhar!”, acrescentou o médio.



Kökcü, de 23 anos, foi eleito o melhor futebolista da época 2022/23 nos Países Baixos, ao serviço do Feyenoord, e é o jogador mais caro de sempre contratado pelo Benfica, num valor na ordem dos 25 milhões de euros.



Esta época, a sua de estreia, o médio participou em 34 jogos pelo Benfica, 28 dos quais a titular, marcou três golos e fez 10 assistências.