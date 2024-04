LE. "Águias" com registo positivo nos "quartos"

Com a curiosidade de, nas cinco ocasiões, ter começado sempre com vitórias, o conjunto encarnado caiu perante o Liverpool (2009/10) e afastou sucessivamente PSV Eindhoven (2010/11), Newcastle (2012/13) e AZ Alkmaar (2013/14), antes de ser eliminado pelo Eintracht Frankfurt (2018/19).A primeira presença aconteceu em, a época de estreia da Liga Europa, sucessora da Taça UEFA, com o Benfica a superar em casa os "reds" por 2-1, na primeira mão, graças a um "bis" do paraguaio Óscar Cardozo.O melhor marcador estrangeiro da história dos encarnados também faturou em Anfield Road, reduzindo, então, para 3-1, mas o conjunto luso acabou derrotado por 4-1, num jogo em que o espanhol Fernando Torres "bisou"., o Benfica voltou aos "quartos" e desta vez seguiu em frente, face ao PSV, com um 4-1 em casa, selado com quatro golos argentinos, de Aimar, Salvio, que "bisou", e Saviola, e um 2-2 em Eindhoven, onde o brasileiro Luisão e Cardozo anularam um perigoso 2-0.Em, o Benfica esteve nos "quartos" da "Champions" e, em 2012/13, voltou ao "top 8" da Liga Europa, para bater o Newcastle.Os ingleses marcaram primeiro na Luz, mas Rodrigo, Lima e Cardozo viraram para 3-1, e também se adiantaram em Newcastle, com novo tento de Papiss Cissé, mas as "águias" aguentaram-se e ainda empataram, aos 90+2 minutos, por Salvio.Na época seguinte, os encarnados disputaram novamente os "quartos" e tiveram a eliminatória mais tranquila, ao baterem duas vezes o AZ Alkmaar, por 1-0 na Holanda (Salvio) e 2-0 na Luz ("bis" de Rodrigo).A derradeira presença nos "quartos" da Liga Europa aconteceu em, com o Benfica a começar com um 4-2 caseiro face ao Eintracht Frankfurt, com um "hat-trick" de João Félix, num jogo em poderia ter alcançado uma goleada histórica, face a uma equipa cedo reduzida a 10 unidades.

Mas, os alemães saíram "vivos" da Luz e acabaram por dar a volta à eliminatória na Alemanha, com um triunfo por 2-0, selado pelo sérvio Kostic e por Rode, seguindo para as meias-finais devido aos golos apontados fora.



Na antecessora da Liga Europa, a Taça UEFA, o Benfica soma três presenças nos "quartos", tendo afastado a Roma, em 1982/83 (2-1 na capital italiana e 1-1 em casa) e caído perante a Juventus, em 1992/93 (2-1 em casa e 0-3 em Turim), e o Espanyol, em 2006/07 (2-3 em Barcelona e 0-0 em casa).



A sexta presença do Benfica nos quartos de final da Liga Europa em futebol, face aos franceses do Marselha, começa a jogar-se na quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.