LE. Benfica perfeito nos oitavos de final

Os franceses do Marselha (2009/10), do Paris-Saint Germain (2010/11) e do Bordéus (2012/13), os ingleses do Tottenham (2013/14) e os croatas do Dinamo Zagreb (2018/19) foram as “vítimas” dos encarnados, os quatro primeiros na “era” Jorge Jesus e o quinto perante um conjunto liderado por Bruno Lage.No total das cinco presenças, o conjunto da Luz conta seis vitórias, três empates e uma derrota, com 18 marcados e 10 sofridos.A Liga Europa estreou-se em 2009/10, sucedendo à Taça UEFA, e o Benfica chegou na primeira edição aos “oitavos”, depois de superar o Vorskla Poltava no play-off, Everton, AEK Atenas e BATE Borisov na fase de grupos e Hertha Berlim nos ‘16 avos’.O adversário seguinte foi o Marselha e os encarnados não começaram bem, ficando-se por um empate a um golo em Lisboa, onde o uruguaio Maxi Pereira adiantou os anfitriões, já, aos 76 minutos, para, aos 90, Ben Arfa “gelar” a Luz.Em França, Mamadou Niang adiantou o “onze” de Didier Deschamps, mas Maxi voltou a marcar, aos 75 minutos, e, em cima da hora Alan Kardec selou o 2-1 final, após livre de Aimar.Em 2010/11, o Benfica “caiu” da fase de grupos da Liga dos Campeões para a Liga Europa e, depois de afastar o Estugarda, encontrou nos “oitavos” o Paris Saint-Germain.O embate começou na Luz, onde os encarnados venceram por 2-1, numa reviravolta assinada com novo tento de Maxi Pereira, aos 42 minutos, e um de Franco Jara, aos 81, depois do golo inaugural de Péguy Luyindula, aos 14.No Parque dos Príncipes, o Benfica adiantou-se, aos 27 minutos, por Gaitán, mas Bodmer restabeleceu a igualdade (1-1), aos 35, e o “onze” de Jorge Jesus teve de sofrer até ao final.Depois de duas eliminatórias muito renhidas, o Benfica teve uns “oitavos” mais tranquilos em 2012/13, face ao Bordéus, depois de afastar o Bayer Leverkusen nos 16 avos de final, nos quais “tombou” após nova campanha frustrante na “Champions”.Um autogolo de Cédric Carrasso, aos 21 minutos, valeu uma vitória caseira por 1-0 e, em França, o Benfica ganhou por 3-2, sem nunca estar em desvantagem no marcador: Jardel fez o 1-0 e Cardozo o 2-1 e, já aos 90+2, o 3-2.Na época seguinte, os encarnados voltaram a não ser felizes na “Champions” e, após afastarem o PAOK nos 16 avos de final, depararam-se com o Tottenham, conseguindo, a abrir, uma inesquecível vitória por 3-1 em White Hart Lane.Rodrigo, aos 29 minutos, isolado por Ruben Amorim, e Luisão, com um inusitado “bis”, de cabeça aos 58, após um canto do médio luso, e de pé direito, aos 83, depois de um livre de Gaitán, materializaram o triunfo das “águias”. Entre os dois tentos do capitão, aos 64, Christian Eriksen bateu Oblak de livre direto.Na Luz, o Benfica reforçou a vantagem, com um tento de Garay (33 minutos), um “bis” de Chadli (78 e 79) devolveu a esperança aos “spurs”, mas Lima sentenciou, de penálti (90+5).Cinco anos volvidos, os encarnados, comandados por Lage, voltaram a “cair” da Liga dos Campeões para a Liga Europa, prova em que começaram por superar os turcos do Galatasaray antes de encontrarem o Dinamo Zagreb nos “oitavos”.Ao nono jogo nesta fase, o Benfica sofreu o primeiro desaire, ao ceder por 1-0 em Zagreb, culpa de um penálti de Bruno Petkovic (39 minutos), mas conseguiu dar a volta na Luz.Em 14 de março de 2019, as “águias” empataram a eliminatória aos 71 minutos, com um tento de Jonas, e selaram o apuramento no prolongamento, graças a dois tentos de defesas, primeiro de Ferro, aos 94, e depois de Grimaldo, aos 105.O 11.º encontro do Benfica nos oitavos de final da Liga Europa está marcado para esta quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, frente aos escoceses do Rangers. A segunda mão realiza-se em 14 de março, no Ibrox Stadium, pelas 17h45.