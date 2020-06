Liga condena ataque "cobarde" ao autocarro do Benfica

A Liga considera o ato de "".





O organismo deixa ainda claro que "os autores destes atos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos que certamente serão identificados pelas forças de segurança e responsabilizados".



Por fim, Pedro Proença e a Liga apresentam "total solidariedade, reforçando o repúdio que um ato vil como este merece".



Leia o comunicado na integra:



"A Liga Portugal condena veementemente o ataque cobarde de que o plantel do SL Benfica foi alvo, esta noite, após o encontro com o CD Tondela.



O apedrejamento do autocarro da equipa liderada por Bruno Lage é de profundo lamento e repúdio, ainda para mais numa altura em que o futebol português uniu esforços para retomar uma atividade que faz vibrar milhões de pessoas no nosso País.



É absolutamente inaceitável que acontecimentos como estes continuem a ter espaço na sociedade, e muito menos nesta industria, sendo fundamental deixar claro que os autores destes atos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos que certamente serão identificados pelas forças de segurança e responsabilizados."