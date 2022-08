Liga dos Campeões. Dínamo de Kiev ou Sturm Graz no caminho do Benfica

O Benfica enfrentará os ucranianos do Dínamo de Kiev ou os austríacos do Sturm Graz no "play-off" da Liga dos Campeões em futebol, se bater o Midtjylland na terceira pré-eliminatória. Foi o que ditou o sorteio desta terça-feira em Nyon, na Suíça.