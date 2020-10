Liga Europa. Benfica e SC Braga de "olho" nos 16 avos de final

Os encarnados, que só tinham estado nesta fase da prova há 11 anos, em 2009/10, na primeira época de Jorge Jesus na Luz, compartem o Grupo E com Rangers, Standard Liège e Lech Poznan, enquanto os "arsenalistas" ficaram no Grupo G, juntamente com Leicester, AEK Atenas e Zorya.





O conjunto da Luz é candidato ao primeiro lugar, que disputará, tudo indica, com o "onze" de Steven Gerrard, enquanto os comandados de Carlos Carvalhal partem do segundo lugar da "grelha", atrás dos ingleses, que, esta época, já conseguiram, por exemplo, golear fora o Manchester City (5-2).



No primeiro ou segundo posto, os dois que valem o apuramento, as equipas lusas têm credenciais para seguir em frente, sobretudo o Benfica, que investiu fortemente no plantel, mas falhou o grande objetivo financeiro da época, a entrada na "Champions".

Encarnados favoritos







A derrota por 2-1 no reduto do PAOK Salónica, de Abel Ferreira, que depois caiu perante o Krasnodar, relegou o Benfica para a segunda prova da UEFA, na qual não estava desde a época de estreia de Jesus, agora de regresso ao comando dos encarnados.

Em 2009/10, os benfiquistas chegaram à fase de grupos via "play-off" e venceram categoricamente o Grupo I, com cinco triunfos, dois deles face ao Everton (5-0 em casa e 2-0 fora), e um desaire, curiosamente no reduto do AEK Atenas.Os encarnados, de Aimar, Saviola, Cardozo, Ramires, David Luiz ou Fábio Coentrão, ainda ultrapassaram os 16 avos de final (Hertha Berlim) e os "oitavos" (Marselha), até caírem nos "quartos", face ao Liverpool (2-1 em casa e 1-4 fora).Depois dessa época, o Benfica disputou mais cinco vezes a Liga Europa, mas a partir dos 16 avos de final, sendo que, ainda com Jesus ao leme, foi finalista vencido em 2012/13 (1-2 com o Chelsea) e 2013/14 (2-4 nos pénaltis, após 0-0, com o Sevilha).





Bracarenses candidatos ao apuramento







Quanto ao Sporting de Braga, é forte candidato a conseguir o apuramento, como fez em quatro das cinco presenças na fase de grupos: só falhou em 2016/17, num agrupamento com Shakhtar Donetsk, então de Paulo Fonseca, Gent e Konyaspor.Pelo contrário, os "arsenalistas" qualificaram-se em 2011/12, 2015/16, 2017/18 e 2019/20, isto já depois de, em 2010/11, provenientes da fase de grupos da "Champions", terem chegado à final: perderam com o FC Porto (0-1), depois de afastarem o Benfica, de Jesus, nas meias-finais (1-2 fora e 1-0 em casa).





Fase de grupos sem novidades







Por culpa da pandemia de covid-19, a fase de grupos da segundo competição da UEFA apenas arranca na quinta-feira, sendo que tudo se decidirá no espaço de oito semanas: três consecutivas, duas de interregno e mais três de rajada.As datas são 22 de outubro (primeira jornada), 29 de outubro (segunda), 5 de novembro (terceira), 26 de novembro (quarta), 3 de dezembro (quinta) e 10 de dezembro (sexta e última).Quanto ao formato, nenhuma alteração. A fase de grupos é composta por 12 grupos de quatro equipas, com as duas primeiras a seguirem para os 16 avos de final, juntamente com os terceiros classificados dos oito grupos da Liga dos Campeões.A prova prossegue, depois, com os oitavos de final, quartos de final e final, marcada para 26 de maio, em Gdansk, na Polónia.