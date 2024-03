Liga Europa. Benfica falha vitória pelo terceiro jogo consecutivo

Depois da derrota por 5-0 ao FC Porto, Roger Schmidt promoveu Florentino ao onze inicial e deixou João Mário no banco. O Benfica começou a pressionar mas a defesa deixou-se surpreender logo nos primeiros minutos, sofrendo um golo num ataque do Rangers finalizado de cabeça por Lawrence.



Butland, o guardião da equipa escocesa, foi chamado ao jogo por algumas vezes a remates de Neres mas os escoceses mostravam-se calmos e bem organizados no Estádio da Luz.



Já perto do intervalo, o VAR descobriu uma grande penalidade cometida por Souttar que Di María converteu empatando a partida. Sol de pouca dura, com o Rangers a marcar dois minutos depois. Pelo flanco esquerdo do ataque escocês, Fábio Silva cruzou, a defesa do Benfica não abordou a jogada e Sterling fez, sem oposição, o 2-1.



Na segunda parte, o Benfica tentou colocar alguma velocidade na partida mas só conseguiu chegar ao empate através de um autogolo de Connor Godson, que cabeceou a bola para a própria baliza após um livre marcado por Di María.



O argentino ainda tentou o terceiro golo do Benfica através de um canto direto que Butland defendeu e voltou a falhar aquela que seria a vantagem dos encarnados numa jogada de contra-ataque que teve um passe atrasado de Rafa no meio da área do Rangers. Di María falhou a baliza.



O empate manteve-se até ao fim da partida. Com este resultado, Rangers e Benfica disputam uma vaga nos quartos de final na próxima quinta-feira, em Glasgow. Depois de derrotas com Sporting e FC Porto, esta é a terceira partida consecutiva em que Benfica não consegue ganhar.