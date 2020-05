Luís Filipe Vieira convicto de que um dia o Benfica chegará ao “penta”

O quarteto que conquistou o tetra campeonato a 13 de maio de 2017 recordou os momentos então vividos e que ficam para sempre na história do Benfica.O presidente dos encarnados considerou na conversa moderada pelo jornalista Hélder Conduto, que "o pai do ‘tetra’ são os jogadores. Quero dar um abraço ao Salvio, ao Jonas e ao Luisão. Tenho saudades vossas. Qualquer um deles marcou uma passagem importante no Benfica. O Luisão tem 20 títulos, o Salvio tem 14, o Jonas tem nove ou 10. Marcaram toda a família benfiquista e sabem o quanto me marcaram a mim”.O líder do clube da Luz confidenciou ainda: “”.E a propósito das conquistas o presidente revelou: "





Numa vertente mais humana da conversa Luís Filipe Vieira lembrou: "Os jogadores são profissionais, mas são também pessoas. E acho que uma das coisas muito importantes no Benfica é a relação que se cria. No caso do Jonas, na despedida dele, há coisas que nos ficam na cabeça, que nos deixam com saudades, nostalgia no momento da partida. Mas ele sabe que vai estar sempre perto de nós. Há coisas que se passam dentro do Benfica que nos marcam para sempre".

O responsável máximo do clube foi mais longe e referiu: "É uma das mais-valias que o Benfica tem hoje. Esta relação humana que nós conseguimos ter, existindo respeito. Estou imensamente grato pela felicidade que me fizeram viver ao longo destes anos todos. Não sou muito expansivo, mas sabem pelo meu olhar e pelo meu sorriso”.