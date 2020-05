Luís Nazaré deixa presidência da AG do Benfica

O pedido de demissão foi endereçado ao presidente do Conselho do Fiscal com conhecimento para o vice-presidente da direcção e secretário-geral do clube.



Eis o teor da carta na íntegra:



"Venho por este meio apresentar a minha resignação ao cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica. A razão é a insuperável incompatibilidade de posições com a Direção acerca do formato e do sistema de sufrágio da próxima Assembleia Geral do Clube.



Face ao atual contexto, só o modelo digital assegura as normas sanitárias e a participação alargada dos sócios do Sport Lisboa e Benfica - é este o meu entendimento.



Creia V. Exª que foi para mim uma honra ter exercido, durante mais de dez anos, as funções que agora cesso. Desejo ao nosso Clube os maiores sucessos".